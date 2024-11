Panorama.it - Napoli: la tragedia dei giovani vittime della criminalità

In pochi giorni,ha visto spegnersi trevite: Arcangelo Correa, Santo Romano ed Emanuele Tufano. Tre nomi, tre volti, tre storie che raccontano un fenomeno sempre più preoccupante: la spirale di violenza che affligge i quartieri più poveri die che coinvolgeprovenienti dallo stesso ambiente criminale. Arcangelo Correa aveva appena compiuto 18 anni. Era un ragazzo come tanti, senza precedenti penali eppure, il 9 novembre, un colpo di pistola alla testa gli ha strappato via la vita. L’assassino, Renato Caiafa, ha raccontato agli inquirenti che il colpo sarebbe partito accidentalmente. Renato è il fratello di Luigi Caiafa, ucciso nel 2020 a 17 anni da un poliziotto durante una rapina, mentre suo padre Ciro Caiafa, è stato ucciso nel 2020 in un agguato. Stessa sorte toccata solo una settimana prima, a Santo Romano, che ha perso la vita per una discussione.