Musk Meloni e Trump | cosa c’è dietro l’intesa segreta tra affari politica e strategia internazionale

L’entrata di Elonnellaitaliana, tramite la stretta collaborazione con Giorgiae il governo di Fratelli d’Italia, va oltre un semplice accordo commerciale. A fronte delle ambizioni miliardarie die dell’apertura della premier italiana, emergono dinamiche che legano l’interesse economico a un’alleanza geocon riflessi profondi sul futuro politico di Roma e sulle sue relazioni con Europa e Stati Uniti.L’interesse di: la porta italiana per espandere Starlinkal progetto da 1,5 miliardi di euro per fornire banda larga satellitare a imprese e istituzioni italiane, c’è una chiaravuole posizionare Starlink come infrastruttura di riferimento in Europa, iniziando dall’Italia. Ma questa intesa implica un avvicinamento trae un governo che, in passato, aveva criticato ogni possibile ingerenza straniera.