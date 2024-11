Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi è la delusione del 2024. Continua il “parallelismo differito” con Bastianini. Nel 2025 la rinascita in Aprilia?

Con l’appropinquarsi del finale di stagione, è tempo di bilanci. Al riguardo, è indiscutibile come la poco ambita palma di “della” vada consegnata a. Non lo si dice per cattiveria o accanimento, ma ci si limita a constatare i fatti e i risultati, che sono sotto gli occhi di tutti.Il riminese si era proposto come la “rivelazione della2023”, concludendo il Mondiale al terzo posto con tre vittorie piene (Argentina, Francia, India) e un’affermazione nelle Sprint (Assen). Viceversa, in questoè sostanzialmente mancato all’appello. Un inizio balbettante, poi il podio di Jerez de la Frontera (seppur propiziato da uno dei rari errori di Jorge Martin) ad accedere qualche speranza, rimasta però tale. Il risultato andaluso si è rivelato episodico.Insomma, nel 2023aveva replicato esattamente quanto fatto danel 2022, diventato finanche “terzo incomodo” nella contesa iridata pur correndo con una Ducati dell’anno precedente.