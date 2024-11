Morte di Margaret Spada per un intervento di rinoplastica | indagati due medici sequestrato lo studio

Leggi su Dayitalianews.com

Proseguono le indagini dopo ladi, la 22enne morta per undiin circostanze tutte da chiarire. Come riportato dall’Ansa, nel registro deglisarebbero finite due persone, padre e figlio, titolari del centro medico di Roma dove la ragazza è deceduta, a quanto pare, dopo l’anestesia locale. Da quanto si apprende dalle indagini nella struttura, sottoposta a sequestro, non sarebbe stato trovato alcun documento, né una cartella clinica né tanto meno una registrazione dell’.Il tragico caso diSecondo la ricostruzione degli inquirenti, la ragazza era partita dalla Sicilia in compagnia del suo fidanzato per arrivare a Roma il 4 novembre e sottoporsi ad undi. A quanto pare la giovane aveva trovato il centro medico tramite un’inserzione sui social.