Thesocialpost.it - Milano, incidente tra più auto: code chilometriche e traffico in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

Nessun ferito grave, ma notevoli disagi per glimobilisti in coda. Unsi è verificato sulla Tangenziale Est di, in direzione Sud. Mercoledì, intorno alle 11.30, un camion è stato coinvolto in una serie di collisioni con altri veicoli, tra l’uscita 10 Palmanova Cascina Gobba e l’uscita 8/8a Sp 10 Segrate Lambrate.Leggi anche: Scossa di terremoto in Croazia: il sisma avvertito nitidamente a TriesteUna donna di 47 anni ha riportato lievi ferite ed è stata assistita da un team dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I vigili del fuoco e la polizia stradale sono intervenuti per liberare la carreggiata, regolare ile effettuare i rilievi necessari.Secondo quanto riportato daSerravalle, l’ente responsabile della gestione delle tangenziali, si sono formati ingorghi di almeno 3 chilometri.