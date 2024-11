Ilnapolista.it - Mariani punito per l’errore, sarà retrocesso un po’ in Serie B. Per Rocchi non era rigore (Gazzetta)

un po’ inB, pernon era, l’arbitro del nonconcesso all’Inter e per fortuna (di tutto il calcio italiano non solo del Napoli, sarebbe successo veramente l’inferno) sbagliato da Calhanoglu, l’arbitrodicevamo sconterà il suo errore facendosi un po’ diB. Lo scrive ladello Sport che ricorda come il designatorenon abbia affatto gradito la sua decisione. Pernon erae quindiha sbagliato.Scrive ladello Sport:Anche Mauriziodovrà “scontare” una penitenza. Dovrà praticamente fare un passo indietro. Non resterà fermo o completamente in panchina come gli altri: il direttore di gara che ha assegnato il “rigorino” in Inter-Napoli per il contatto «leggero» Anguissa-Dumfries e che è stato redarguito anche dal designatore Gianlucail giorno dopo la gara del Meazza, verrà mandato un po’ inB.