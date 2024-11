Mafia-estorsioni | 7 arresti nel Ragusano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.14 Quattro persone sono finite in carcere e tre ai domiciliari per estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, in un'indagine della Squadra mobile di Ragusa,coordinata dalla Dda di Catania. Leai danni di commercianti e imprenditori edili di Vittoria e Comiso risalgono al 2023.Le vittime erano minacciate anche con bombole di gas fatte trovare sotto l'abitazione o davanti alle aziende.Evidenziato il ruolo di due degli arrestati nell'organizzazione e gestione dellee la contiguità con esponenti della"stidda".