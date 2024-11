Liberoquotidiano.it - Il siluro di Giorgetti su Landini e Bombardieri: come inchioda i sindacati

Ci sarà tempo fino al prossimo 12 dicembre per aderire al concordato preventivo e guadagnarsi, con un modesto aumento dei contributi fiscali, 24 mesi di tranquillità tributaria. Evitando di incorrere in una sventagliata di controlli fiscali. La decisione presa da Palazzo Chigi - su consiglio dei tecnici del Tesoro - dovrebbe fruttare un aumento del gettito. Al 31 ottobre (prima finestra del concordato preventivo) le stime più aggiornate ipotizzano un maggiore incasso di 1,3 miliardi. Allargando ulteriormente la platea degli aderenti - ed estendendo i termini temporalichiedono da settimane i commercialisti che non riuscivano a stare dietro alle rigide scadenze imposte per l'adesione - a via XX Settembre si punta soprattutto ora a far lievitare il gettito. Per i commercialisti, però, nonostante la “seconda finestra” non arriveranno più di 300/400 milioni.