Il mistero di Chanel Banks, l'attrice di Gossip Girl scomparsa e ritrovata: come sta

È divenuta rapidamente virale la notizia della sparizione di, attrice nota per la sua partecipazione a. Due settimane di silenzi e l’allarme lanciato dalla cugina Danielle, che ha gettato un’enorme ombra sulla figura di suo marito. Una vicenda risoltasi ma che lascia ancora dei dubbi ed eccosta oggidopo il ritrovamento in un altro Stato.La sparizione diCon il ruolo di Sawyer Bennet,si è fatta conoscere da un’intera generazione di adolescenti. Del resto la portata di(parliamo della serie originale, ovviamente) è stata gigantesca.Martedì 12 novembre è stata però avviata una campagna GoFundMe in suo nome, lanciata dalla cugina Danielle Tori Singh, che ha chiesto aiuto ai suoi fan per riuscire a ritrovarla. I familiari ne avevano perso del tutto le tracce dallo scorso 30 ottobre.