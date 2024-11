Lanazione.it - Il marketing per l’impresa

Masterclass diper giovani imprenditori sul futuro della vendita al dettaglio tra mondo fisico e digitale. La giornata di formazione e approfondimento, promossa dagli Under 42 del sistema Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con l’azienda Mantovani Srl, si svolgerà questo pomeriggio, a partire dalle 14.30, a San Giovanni nel polo culturale Palomar di piazza della Libertà e i nuovi alfieri dell’imprenditoria si confronteranno con il professor Danio Berti, docente di digitalall’Università degli Studi di Firenze e Ceo di Consulting & Management Partners Srl. L’appuntamento si focalizzerà sull’innovazione proponendo anche esempi concreti di aziende all’avanguardia che stanno affrontando i mutamenti della rete commerciale tradizionale per essere sempre più competitive in un mercato in continua evoluzione.