Giovani master in relazioni internazionali | borse di studio dalla Fondazione Italia-Usa

LaUsa ha rinnovato per il 2025 il bando che offre 200diNext Generation per ilonline “Leadership per lee il made in Italy”, allo scopo di sostenere concretamente inel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide. Il sito delda cui presentare la candidatura èusa.org, sezionediNext Generation. Ilè svolto in collaborazione con Agenzia Ice e Gedi Gruppo Editoriale che commissionano il project work, è diretto dall’ex ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Stefania Giannini, presieduto dall’ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Venice International University, e si avvale di un panel didattico di prestigio internazionale formato da oltre 35 docenti.