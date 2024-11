Oasport.it - Fritz a testa alta dopo la sconfitta con Sinner: “Partita di altissimo livello, ho avuto diverse occasioni nel primo set”

Per la seconda volta in poco più di due mesi (l’ultimo atto degli US Open), Taylorcede al numero uno al mondo Jannikperdendo con un duplice 6-4 il secondo incontro di round robin alle ATP Finals 2024. Il giocatore americano si giocherà tutto domani contro l’australiano Alex De Minaur in un match cruciale per la qualificazione alle semifinali del prestigioso torneo di fine stagione.“È stata unadida entrambe le parti. Sento di aver giocato veramente bene, così come lui. Credo ci siano molte cose positive che posso portarmi da questa. Non mi ha dato molte chance. Sento che molti dei punti che ho ben giocato e ho vinto, derivavano da miei meriti, dall’ottimo tennis che stavo giocando. Sfortunatamente nelset hoda 15-30, ma non sono riuscito a concretizzare“, il commento dello statunitense a fine match in conferenza stampa.