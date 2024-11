Inter-news.it - Francia-Israele, vigilia per Thuram e Pavard: Deschamps riflette

Domani, partita di Nations League. L’Inter mantiene d’occhio la situazione avendo siacheconvocati.ULTIME – Lasi prepara alla partita contro, che si terrà domani sera allo Stade De France. I transalpini, che fanno parte del gruppo insieme all’Italia e al Belgio, ha fatto oggi l’allenamento alladel match. In casa, sono arrivati dall’Inter due giocatori: sia Marcusche Benjamin. Quest’ultimo è arrivato come sostituto dell’infortunato Wesley Fofana. Ma difficilmente domani sarà titolare nella partita tra, visto che lo stessonon lo vede tantissimo. Ma a quanto pare, come riferiscono i colleghi di RMC Sport, neanchedovrebbe giocare.non figura nella probabile formazione diPROBABILE – Nella probabile formazione delladinon dovrebbe figurare dall’inizio perché al suo posto sarà preferito l’attaccante del PSG Kolo Muani.