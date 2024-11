Liberoquotidiano.it - Fiere, 'Artigiano in Fiera' pone focus sul 'vivere bene', da 30 novembre a Fieramilano Rho

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) - È un mercato in forte espansione a livello globale quello dei prodotti legati al “”, che abbraccia diverse categorie, dall'alimentazione al fitness, passando dai prodotti per la cura della persona e che oggi rappresenta tra il 5 e il 10% del PIL mondiale. Non fa eccezione l'Italia, dove negli ultimi anni i consumi hanno mostrato un'evoluzione significativa, segnata da un crescente stile di vita sano. Per esempio, il nostro Paese è leader del settore biologico e vanta oltre due milioni di ettari di superficie bio (pari al 19% della totale) ed è primo in Europa per estensione e produzione. Secondo le recenti stime gli italiani prestano una maggiore attenzione all'acquisto di prodotti certificati bio, considerati più sicuri per la salute (il 27%), rispettosi dell'ambiente (23%), delssere animale (10%) e del lavoro dei piccoli produttori (10%).