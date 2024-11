.com - Fiera del vino: a Monza l’ultima tappa del tour enologico

Dal 23 al 24 novembre, si terrà a, presso l’Hotel de la Ville, Viale Regina Margherita, 15 l’ultimo appuntamento delladel, kermesse imperdibile per gli amanti deldi qualità.Ladelè un vero e proprioin giro per l’Italia con molte tappe nelle diverse città italiane.Questo evento, promosso da Arte del, mira a sostenere e dare visibilità ai piccoli produttori italiani, valorizzando la qualità artigianale e le tradizioni tramandate nel tempo. Saranno disponibili diverse etichette vinicole provenienti da tutta l’Italia, questoinizia dalla Lombardia, con le sue bollicine, il Pinot Nero e la Barbera. Per poi proseguire in Piemonte, con il Nebbiolo, il Barbaresco, il Dolcetto e il Moscato superiore. In Veneto ci si immerge nelle raffinate bollicine e nei vini autoctoni, mentre l’Emilia Romagna offre un vivace Lambrusco.