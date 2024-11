Iodonna.it - Fatevi da parte Vin Diesel e Dwayne "The Rock" Johnson! Al top della classifica dei pelati più attraenti si posiziona (ancora una volta) il principe William

Per anni i media – più parenti e Harry – lo hanno perseguitato con battute sulla calvizie sfoggiata fin da giovanissimo. Ma ora ilpuò godersi una bella soddisfazione: per il secondo anno consecutivo è stato nominato il calvo più sexy del mondo. Harry, che di capelli non ne ha poi così tanti neppure lui, non figura nemmeno tra i primi dieci. Il, sorriso e barba in Sudafrica (senza Kate) per gli Earthshot Prize X Ilè il calvo più sexy del mondoNon ce l’hanno fatta a batterlo ipiù famosi di Hollywood, come“The, Vin, Stanley Tucci, il simpatico Danny DeVito.