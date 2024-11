Gaeta.it - Estorsioni ad Afragola: tre persone arrestate per tentata estorsione a danno di un commerciante

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un contesto in cui la criminalità organizzata continua a esercitare una forte pressione sulle attività commerciali, la vicenda di undifa emergere la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare le. Il negoziante ha avuto il coraggio di denunciare le richieste di denaro per il supporto delle famiglie dei detenuti, rifiutando di piegarsi alle minacce dei clan locali. Questa azione ha portato all’arresto di tre sospetti coinvolti in attività di stampo mafioso.Le minacce ricevute dalTra agosto e ottobre dello scorso anno, ildiha ricevuto visite da individui che si sono presentati come membri di clan camorristici. Con modalità intimidatorie, hanno chiesto il pagamento di un pizzo, giustificando la loro richiesta con il sostegno economico alle famiglie dei detenuti.