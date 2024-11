Lettera43.it - È morto il sociologo Franco Ferrarotti

Leggi su Lettera43.it

a Roma a 98 anni il. È stato uno dei più importanti sociologi italiani. Nato il 7 aprile 1926 a Palazzolo Vercellese, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della disciplina sociologica nel Paese e ha svolto un ruolo fondamentale nella sua istituzionalizzazione come campo di studi accademico: nel 1960 è stato il primo professore di sociologia nell’Italia postbellica. Fra gli Anni ’50 e ’60 ha condotto una serie di ricerche sul sindacalismo, la trasformazione del lavoro, le comunità, la sociologia urbana. Ha studiato il caso romano in relazione ai temi della nuova emarginazione. Alcune delle sue opere più note includono Storia e storie di vita e Il paradosso italiano: la povertà di un Paese ricco. Professore di sociologia all’università La Sapienza di Roma fino al 2002, è stato anche deputato nel parlamento per la terza legislatura, eletto per il Movimento di Comunità.