Gaeta.it - Due fratelli arrestati a San Giuseppe Vesuviano per traffico di stupefacenti

Facebook WhatsAppTwitter Due, di 50 e 54 anni, sono finiti in manette a Sandopo un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla scoperta di undi droga nella cittadina campana. Entrambi i soggetti, noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti nel settore degli, sono statidopo che gli agenti hanno condotto un’attenta sorveglianza sulla loro attività sospetta, culminata con una serie di arresti e sequestri.Dettagli dell’operazione di poliziaLa serata di ieri ha visto un’intensa attività degli agenti del Commissariato di San, impegnati in una serie di controlli nella zona di via Vernilli Ciommi. Il loro intervento è scaturito dall’osservazione mirata di veicoli che giungevano a casa dei due, il cui comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti.