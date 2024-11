Oasport.it - Dove vedere in tv Tyson-Paul: orario, programma, streaming

Mikecontro Jake, uno dei più forti (e controversi) pugili della storia contro uno dei re (altrettanto controversi) di YouTube e non solo. Una notte strana, Arlington, un contorno variopinto: c’è tutto in qualcosa che non si sa quanto abbia di boxe e quanto di altro.Certo è che al combattimento, per quel che può contare, è stato dato il crisma professionistico dal Texas Department of Licensing and Regulations (TDLR). La distanza sarà quella delle otto riprese da due minuti ciascuna, e la sfida si sarebbe già dovuta tenere lo scorso 20 luglio, ma (seri) guai medici dihanno fatto sì che fosse necessario lo spostamento. A cascata, anche l’undercard è andato in avanti, e lì ci sono cose interessanti (Katie Taylor contro Amanda Serrano, Mondiale unificato dei superleggeri femminili).