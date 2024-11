Ilgiorno.it - Dirigente scolastica al lavoro. Primo incontro col sindaco:: "Un entusiasmo contagioso"

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo tanti anni di reggenze, finalmente Canegrate ha il proprioscolastico titolare: è la professoressa Angelina Coppola, proveniente dal liceo "Tito Lucrezio Caro" di Sarno. Durante la sua visita di cortesia in municipio ha incontrato ilMatteo Modica, l’assessore alle politiche educative Edoardo Zambon e i tecnici comunali che si adopereranno per contribuire al successo della sua dirigenza, la docente ha trasmesso ilcon cui affronta questa nuova esperienza. Laha preso ufficialmente servizio l’altroieri: "A lei un caloroso benvenuta – ha spiegato Edoardo Zambon –. A Chiara Lanzani, Simone Finotti e Maria Carelli, che in questi anni da reggenti hanno servito la nostra comunità con dedizione, il nostro grazie". In queste ore è arrivato anche il saluto della reggente Maria Carelli: "In questi primi mesi dell’anno scolastico mi è stata attribuita la reggenza della vostra scuola ma, a partire da oggi, sono stata sollevata dall’incarico.