Liberoquotidiano.it - Degrassi (Federfarma Fvg): "A Recupera e respira hanno aderito oltre 360 farmacie"

Roma, 13 nov. (Adnkronos Salute) - "Ledel territorioall'iniziativa '' con grande interesse. Abbiamo infatti visto una straordinaria adesione, pari ad360". Così Luca, presidente diFriuli Venezia Giulia, in occasione della presentazione, oggi a Trieste, dei risultati del progetto ideato e promosso da Chiesi Italia econ il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa nasce come risposta all'impegno di Chiesi di raggiungere zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2035 e si propone di modificare le abitudini nello smaltimento degli inalatoritori incoraggiando i pazienti a non gettare i dispositivi medici nella raccolta indifferenziata, ma a restituirli in farmacia per il loro corretto smaltimento.