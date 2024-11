Gaeta.it - Davide Zappacosta KO: Tre Settimane di Stop per l’Esterno dell’Atalanta

Facebook WhatsAppTwitter, giocatore, dovrà affrontare un periodo diforzato a causa di un infortunio. Dopo essere stato sostituito durante l’intervallo della partita contro l’Udinese, il calciatore ha riportato una lesione muscolare al polpaccio sinistro, che lo terrà lontano dal campo per circa tre. Questo è un momento difficile per la squadra, che dovrà trovare un modo per sopperire alla mancanza del.L’infortunio durante la partitaL’incidente si è verificato domenica scorsa, durante il match tra Atalanta e Udinese. A causa di forti dolori al polpaccio,è stato costretto a lasciare il terreno di gioco, dando il via a un infortunio che si è rivelato più grave del previsto. La sua sostituzione ha portato l’allenatore a schierare Raoul Bellanova, il quale si è dimostrato all’altezza, contribuendo attivamente alla vittoria della squadra con un assist per Mario Pasalic e provocando l’autogol di Isaak Touré che ha chiuso il match sul 2-1 per l’Atalanta.