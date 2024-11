Lanazione.it - Cuochi e camerieri per contratti di 3 mesi

1 CUOCO Per ristorante di Arezzo si cerca un pizzaiolo con esperienza. Dal giovedì alla domenica, con orario dalle 18 alle 23. E’ richiesta esperienza. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Codice: AR-237772. Scadenza: 26 novembre 1 CAMERIERE DI RISTORANTE Si cerca addetto all’accoglienza clienti e al servizio sala per ristorante di Arezzo. Orario settimanale da venerdì a domenica dalle 18 alle 23. Contratto a tempo determinato. Codice: AR-237769. Scadenza: 26 novembre 1 PIZZAIOLO Si cerca aiuto cuoco pizzaiolo per un pub ristorante di Soci. Contratto part-time, inizialmente di 3ma con possibilità di trasformazione. Codice: AR-235750. Scadenza: 18 novembre