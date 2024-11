Gaeta.it - Crollo di un pino monumentale: chiuso il Cimitero Acattolico per gli Stranieri di Roma

Facebook WhatsAppTwitter Ilper glidi, noto per le famose sepolture di personalità illustri come i poeti John Keats e Percy Bysshe Shelley, nonché di Antonio Gramsci, Andrea Camilleri e Giorgio Napolitano, è stato temporaneamente. Questa decisione è stata adottata dopo ildi unall’interno del recinto, avvenuto tra il 3 e il 4 novembre, senza causare feriti, poiché l’incidente si è verificato durante la notte. Le autorità sono attualmente impegnate in accertamenti per determinare le cause di questo cedimento e per garantire la sicurezza della zona interessata.Investigazioni e misure di sicurezza in attoSubito dopo il, un team di esperti è stato incaricato di effettuare le indagini necessarie per comprendere le motivazioni alla base del cedimento del