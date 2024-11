Liberoquotidiano.it - "Claudio Ranieri è a Londra per firmare": ribaltone Roma, la scelta (clamorosa) dei Friedkin

Leggi su Liberoquotidiano.it

Settantatré anni, ma pronto di nuovo, per la terza volta, a diventare allenatore dellanon vede l'ora di tornare in campo, con la squadra che ha nel cuore, della quale ne è stato anche giocatore nella stagione 1973-74. Martedì sera ha incontrato i, per discutere del suo accordo. Si è imbarcato sul volo British Airways 547 per, la sua seconda casa, e ha raggiunto velocemente il quartier generale dei proprietari della. Potrebbe tornare in corsa, come aveva fatto dopo la terza giornata del campionato 2009/10, quando laapparteneva ai Sensi e prese il posto di Spalletti a zero punti. O come l'8 marzo 2019, nella parte declinante della gestione Pallotta, dopo l'esonero di Di Francesco e le dimissioni del d.s. Monchi., secondo La Gazzetta, dovrebbe ripartire alle 18.