Gaeta.it - Caramanico Terme ospita il VI Congresso Nazionale di Ecopatologia della Fauna: focus su sanità e fauna selvatiche

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A, nella sede scientifica del ParcoMaiella, ha preso il via nel pomeriggio di oggi il VIdi. Fino al 16 novembre, questo evento di grande rilievo attirerà l’attenzione di circa 150 partecipanti tra ricercatori, esperti di gestione faunistica, operatori pubblicie appassionati del settore. Ilsi propone di esaminare aspetti cruciali legati all’, alla conservazione e alla gestione. Temi di grande attualità per il futurobiodiversità eanimale sono in agenda, generando discussioni sulle interazioni traselvatica e attività umane.La partecipazione e la collaborazione scientificaIl VIè promosso dalla SIEF e include la collaborazione del Wildlife Research Center del ParcoMaiella e del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo.