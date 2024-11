Anteprima24.it - Caos Centro Storico, associazioni a Lieto: “Patrimonio sfregiato da vandali, tavolini e buche”

Tempo di lettura: 3 minutiSi fa presto a dire ‘Area Unesco’. Incontrando l’amministrazione comunale, lehanno denunciato ildel. Una minaccia quotidiana al suoculturale, preso d’assalto da migliaia di turisti, e vessato da gravi problemi. “Abbiamo chiesto con forza e determinazione la costituzione della Consulta Permanente delle” spiega Bona Mustilli di Progetto Napoli. Una richiesta ribadita anche giorni fa, in vista del meeting a Palazzo Fuga. L’obiettivo è di “collaborare meglio con le istituzioni preposte alla realizzazione del Piano di Gestione dell’ Unesco“.All’ex Albergo dei poveri è andato in scena il secondo confronto tra Comune di Napoli,dele comitato tecnico-scientifico. La seduta si è divisa in sei tavoli tematici.