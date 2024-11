.com - Calcio Femminile / La giovane leoncella Mya Ciccarelli convocata in Nazionale Under 16

Leggi su .com

Belle notizie in casa Jesina Aurora: lacentrocampista classe 2009 cresciuta nel vivaio jesino è statain16 per due amichevoli con la GermaniaJESI, 13 novembre 2024 – In questi giorni si respira un forte clima di gioia nell’ambiente della Jesina Aurora.La giovanissima centrocampistaMya, cresciuta calcisticamente nel settore giovanile jesino, è stata infattidal ct Jacopo Leandri per i primi impegni stagionali dellaazzurra16.MyaUn forte attestato di stima per laclasse 2009, che godeva già di una buona considerazione in quel di Coverciano, avendo già preso parte ad uno stage delladal 14 al 17 ottobre.Convocazione che certifica il grande lavoro svolto da tutta la società Jesina Aurora, che negli ultimi anni ha investito fortemente sul proprio settore giovanile, costruendo quello che di fatto è il miglior vivaiodelle Marche.