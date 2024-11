Oasport.it - Calcio a 5: Genzano solo in testa alla classifica Serie A dopo la quinta giornata

LaA 2024-2025 dia 5 ha mandato in archivio, fatta eccezione per il match fra Meta Catania e Cosenza, un altro turno della sua stagione regolare: il quinto.Una tornata di incontri che ha visto ilimporsi per 2-4 in casa della L84: una vittoria pesantissima che ha consegnato ai romani ladellaa quota 15 punti, visto anche il concomitante pareggio della Feldi Eboli, per 1-1, in casa della Came Treviso.Dominio interno del Napoli (4-0) nell’incrocio campano con il Benevento e del Manfredonia (4-1) nel duello contro la Sandro Abate, mentre in trasferta si sono imposte lo Sporting Sala Consilina (0-4 sul campo della Roma) e l’Italservice Pesaro (3-5 a domicilio contro l’Active Network). Infine nell’ultimo match in agenda, c’è stato da registrare l’1-1 fra Petrarca e Fortitudo Pomezia.