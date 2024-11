Black Friday tre regole per non cadere nelle truffe

Leggi su Ildenaro.it

Dallo Studio Terracino Codacons Vomero-Napoli, riceviamo e pubblichiamo:Treper nondurante il:Controlla i prezzi prima degli sconti. Fotografa o annota il prezzo dei prodotti che ti interessano prima che inizino le promozioni per confrontarlo con il prezzo scontato;Acquista solo da venditori affidabili Prediligi siti e negozi conosciuti e affidabili per ridurre il rischio dio prodotti contraffatti;Diffida delle offerte eccessivamente vantaggiose. Gli sconti troppo elevati possono nascondere insidie. Verifica sempre con fonti ufficiali per assicurarti che l’offerta sia autentica. ATTENZIONE ALLEOfferta speciale di iscrizione. Solo durante il, iscriviti al Codacons Vomero-Napoli con uno sconto dell’80%, a soli 10€ anziché 50€.