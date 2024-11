Bergamonews.it - Bergamo, 26enne accoltellato nella zona della stazione: la lite dopo un furto

. Unadegenerata è finita in un accoltellamento: è successo nei pressiautolinee dimattinata di mercoledì (13 novembre),dell’urban center, a ridossorotatoria di fronte alla fermata del bus.Erano da poco passate le 9:20 quando la situazione è degenerata: la dinamica precisa è ancora da chiarire, ma dalle prime informazioni sembra che l’alterco sia scattato in seguito aldi una carta di credito.Ad essere colpito undi origine nordafricana, ricoverato in codice giallo alle cliniche Gavazzeni con un taglio sul collo: le sue condizioni non sembrano gravi.L’aggressore, un ragazzo di origine marocchina, è riuscito a fuggireessersi rifugiato all’interno del bar.Sul posto sono intervenute le volantiquestura e la polizia locale, un’ambulanza ed un’automedica.