Gamberorosso.it - Artigiani e sostenibili ma svantaggiati nella corsa ai fondi promozione. L'indagine di Nomisma sui vignaioli Fivi

Leggi su Gamberorosso.it

Piccoli e di qualità, con una media di 10 ettari di vigneto e una produzione di 38mila bottiglie annue, una filiera integrata dalla vigna alla cantina, fino alla commercializzazione, spesso a conduzione familiare. L'identikit dei piccoliaderenti aè stato svelato daWine Monitor, in uno studio che ha coinvolto oltre 1.700 produttori appartenenti all'associazione guidata da Lorenzo Cesconi. Siamo di fronte, secondo i ricercatori, a un modello economico che esprime valori importanti, dimostrato anche da un dato commerciale: il prezzo medio a bottiglia dei vini venduti dai produttoriè più che doppio (7,7 euro contro 3,6 euro) rispetto alla media italiana. Ma non senza punti critici.Tra burocrazia e scarso accesso aiOcmUn modello economico che, tuttavia, deve muoversi soprattutto tra difficoltà burocratiche e risorse economiche, che rappresentano degli ostacoli per le attività deiindipendenti.