Abruzzo24ore.tv - Allerta freddo: ondata di aria artica porta neve e temporali intensi

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo, con calo delle temperature,e nevicate anche a bassa quota. Ecco cosa aspettarsi nei prossimi giorni. Un flusso difredda di originecontinentale sta per investire l'Italia, determinando un generale abbassamento delle temperature endo precipitazioni diffuse, con nevicate fino a bassa quota sull'Appennino. Vediamo nel dettaglio come evolveranno le condizioni meteo nei prossimi giorni. Giovedì, l'arrivo di questa massa d'fredda influenzerà significativamente il meteo su gran parte del Paese. Al Nord, si prevedono cieli sereni lungo l'arco alpino, mentre altrove ci saranno addensamenti nuvolosi con possibilità di fenomeni sparsi in Emilia Romagna e nevicate sull'Appennino emiliano a quota intorno ai 1000 metri durante la mattinata.