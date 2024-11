Dilei.it - Addio pelle secca in autunno. Rimedi, consigli e prodotti da provare

Leggi su Dilei.it

La, si sa, a seconda della stagione e del periodo dell’anno, può subire dei cambiamenti a causa degli agenti esterni a cui è sottoposta e dei suoi naturali cambiamenti fisiologici. E cosa accade comunemente durante la stagione in corso? Succede che latende arsi, diventano più fragile e priva di luminosità. Ma come si fa a combattere laine a donarle nuova vita e un plus di benessere? Nutrendola e prendendosene cura del modo corretto.Perché lasiin?Per prima cosa, quindi, è importante capire perché si rendono necessarie delle cure mirate durante questa stagione. La, infatti, durante l’può subire dei cambiamenti che la portano arsi e a perdere elasticità. Tra le cause che determinano queste variazioni, senza dubbio un ruolo cruciale è giocato dal cambio di temperatura e dall’esposizione della cute ad aria più fredda e