Zirkzee torna in Serie A | Il Manchester United ha già trovato il sostituto

L’attaccante olandese ex Bologna può finire nel mirino di Juventus e Milan: i Red Devils hanno scelto il nuovo bomberScampoli di match e nulla più: Joshuasi immaginava sicuramente in un altro modo il suo inizio di avventura in Premier League.inA: Ilha giàil(LaPresse) – Calciomercato.itL’approdo aldell’ex bomber del Bologna è stato, invece, caratterizzato da poco spazio in campo e ancora meno gol. Solo uno quello messo a segno nelle 17 presenze fin qui collezionate in tutte le competizioni, per un totale però di appena 699 minuti (40 minuti a partita). Troppo poco per un calciatore costato oltre quaranta milioni di euro ed arrivato all’Old Trafford con le stimmate del predestinato. Il 23enne ha reso nettamente al di sotto delle aspettative ed il suo futuro sembra segnato: lontano dalla Premier League.