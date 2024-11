Inter-news.it - Zanetti annuncia il rinnovo di Bisseck: «Maturato in ogni profilo»

Il vicepresidente dell’Inter Javierhato ildi Yann, durante un evento benefico, indicando i motivi alla base della scelta dei nerazzurri.LA CONVINZIONE – Javierè stato intervistato da Cronache di Spogliatoio a margine dell’evento “Un brutto t1po!”, promossa dalla Fondazione SoStegno70 a supporto delle battaglie per la cura contro il diabete. Il vicepresidente dell’Inter ha esplicitamente parlato deldi Yann, spiegandone le ragioni principali: «Abbiamo rinnovato il contratto diperché il tedesco si è inserito alla perfezione nel mondo Inter ed èsia come calciatore che come uomo».sullo stato di Lautaro Martinez e la crescita di FrattesiIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito pronunciandosi sul capitano dell’Inter, oltre che suo connazionale, Lautaro Martinez.