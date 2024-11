Iodonna.it - Vincitore di un Oscar per "Il ponte delle spie", Rylance prenderebbe il posto che fu di Richard Harris e Michael Gambon

I lavori per la realizzazione della serie di Harry Potter stanno cominciando a dare risultati. Dopo i rumors circa i tre attori scelti per i ruoli di Harry, Hermione Granger e Ron Weasley, ora si sta cercando chi farà Albus Silente. Lo dice Variety con un pezzo in cui indica in Markla possibile scelta finale. La copertina del primo “Harry Potter” va all’asta a New York X Leggi anche › Il film sulla controfigura di Harry Potter, rimasto paralizzato in un incidente sul set Harry Potter, Marknel cast della serie?L’attoreilche nella saga cinematografica fu dinei primi due film, e diGambon dal terzo all’ottavo.