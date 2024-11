Anteprima24.it - VIDEO/ Colpo al bar tabacchi ripreso dalle telecamere: in fuga tre ladri incappucciati

Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano nuovi dettagli sul furto avvenuto la scorsa notte in un bardi Campoli Monte Taburno. Emergono le immagini registratedi sorveglianza, che hanno immortalato l’intera scena del. Nelsi vedono chiaramente tre persone incappucciate, impegnate a forzare la porta dell’esercizio commerciale e a fare razzia di sigarette e soldi, prima di fuggire su un furgone blu.Le immagini sono diventate un elemento chiave per le forze dell’ordine, che stanno analizzando ogni dettaglio per risalire all’identità dei malviventi. Dalla sequenza si nota come iabbiano agito con estrema rapidità, probabilmente pianificando ilnei minimi dettagli. Dopo aver scardinato l’ingresso, in pochi minuti hanno portato via la refurtiva, caricandola sul furgone blu con cui sono poi fuggiti lungo la provinciale Vitulanese.