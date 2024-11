Lapresse.it - Turismo, stagione invernale al ribasso: calano presenze e turisti stranieri

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

ca“al”. Sono le previsioni dell’Istituto di ricerca, che segnerebbero un andamento in lievedei flussici in Italia: 26,7 milioni di arrivi e 78 milioni di, con un decremento rispettivamente pari all’1,3% e al 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’andamento dei flussici – segnala l’istituto – , rispetto al 2019, sarebbe stabile per gli arrivi (-0,6%) e in crescita per le(+5,1%).A pesare maggiormente sulla possibile contrazione dei flussici- spiega Demoskopika-, secondo le stime dell’Istituto di ricerca, sarebbe la quota deglirispetto al mercato italiano. In particolare, a optare per una estinazione del Belpaese sarebbero quasi 11 milioni di(-3,6% rispetto al 2024) generando poco meno di 37 milioni di pernottamenti (-5,2% rispetto al 2024).