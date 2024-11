Anteprima24.it - Turismo invernale in calo 3%, previste 78 milioni presenze

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoVa meglio sul versante del mercato domestico, che rappresenta una quota del 59,2% del totale: si registrerebbe, con circa 15,8di arrivi, una timida crescita (+0,3%), ma con una flessione dellestimate in 41,2per il 2025, pari allo 0,5%. Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte e Friuli Venezia Giulia emergono come le mete più attrattive prioritariamente per le apprezzate infrastrutture e per la lunga tradizione nelbianco. Umbria e Toscana, invece, si distinguono per la loro offerta culturale e naturalistica, attirando turisti alla ricerca di esperienze autentiche. Secondo Demoskopika le località turistiche alpine si confermano, dunque, anche per la stagioneormai alle porte come riferimento per ilgrazie agli sport sulla neve e alle infrastrutture avanzate.