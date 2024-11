Thesocialpost.it - Tredicesima, quando arriva, a chi spetta e quanto vale: tutto quello che c’è da sapere

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Nell’aria c’è già aria di Natale, ma anche aria di. A dicembre, infatti, lavoratori e pensionati riceveranno l’attesissima mensilità in più utile per dare respiro alle casse di famiglia e per le spese natalizie. Questo pagamento extraai dipendenti pubblici, ai privati e ai pensionati. L’accredito avviene entro la fine del mese, prima delle festività e prima della fine dell’anno. Laa tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato, inclusi apprendisti e dipendenti part-time, ma anche ai lavoratori domestici, come colf, badanti, baby sitter e per i pensionati, in particolare coloro che ricevono la pensione di reversibilità. Non la ricevono, invece, i parasubordinati, i lavoratori a progetto, gli stagisti, i liberi professionisti con partita Iva, gli autonomi e coloro che ricevono l’assegno di accompagnamento.