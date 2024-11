Romadailynews.it - SuperCat Show 2024, Fiera di Roma 16-17 novembre

Torna la più grande mostra felina di sempre. “Perché io so io e voi non siete. un gatto!” è lo storico slogan di, la mostra felina internazionale alla 26° edizione – oltre un quarto di secolo! – interamente dedicata ai gatti. Si terrà sabato 16(ore 10.30-19.00) e domenica 17(ore 10.00-19.00) alla Nuovadi(Ingresso EST, Padiglione 1, www..com). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, giochi interattivi, spettacoli per grandi e piccini. Un maxi-evento sponsorizzato dal main sponsor Monge, e dai top sponsor Schesir, Almo Nature, Natural Trainer, Royal Canin, Oasy, Farmina e Prolife. Ad accogliere i visitatori allo stand di Almo Nature ci sarà un grande elefante alto quasi quattro metri e lungo sei, simbolo della forza della natura, ma anche di una biodiversità deturpata dall’uomo e dai suoi rifiuti, l’opera d’arte è dell’artista genovese Andrea Morini.