Stressato dal divorzio, investe e uccide 35 persone in Cina

AGI - In35sono morte sono morte e 43 sono rimaste ferite in un maxi incidente nella città meridionale di Zhuhai, dove una macchina ha investito dei pedoni. "Un grave e violento incidente si è verificato presso il centro sportivo di Zhuhai, in cui il sospettato ha speronato con un'auto leche si stavano allenando, causando 35 morti e 43 feriti", ha affermato la polizia in una dichiarazione. L'omicida sarebbe un uomo di 62 anni, che "ha forzato l'ingresso del centro sportivo al volante di un piccolo Suv travolgendoche si stavano allenando nelle corsie interne", ha spiegato la polizia in un comunicato. L'autista, di nome Fan, è stato arrestato mentre tentava di suicidarsi con un coltello "ed è stato portato in ospedale per cure", secondo la stessa fonte. È in coma per una ferita al collo e "non è in condizioni di essere interrogato", ha aggiunto la polizia.