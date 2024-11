Cultweb.it - Stan Lee e i camei nel Marvel Cinematic Universe, quanti ne ha fatti?

Il 12 novembre del 2018 morivaLee. Il creatore di personaggi iconici come Spider-Man e Iron Man, è stato per anni una presenza amata e attesa nei film del(MCU). Ogni sua apparizione sullo schermo ha aggiunto momenti di sorpresa e umorismo, diventando un simbolo dell’intero Pantheon venerato dalle e dagli amanti dei comics di tutto il mondo. In questi cameo, Lee appare in situazioni sempre diverse, da guidatore di autobus a giudice di concorsi di bellezza, trasformando ogni mini incursione in un tributo al suo immenso contributo al mondo dei supereroi.Tutto cominciò nel 2008 con Iron Man, con Lee scambiato per Hugh Hefner da Tony Stark. Da lì in poi, la sua presenza si è consolidata con piccole comparsate in ogni film, un viaggio attraverso la storia del cinema dei supereroi che ha saputo incantare i fan di tutto il mondo.