Quotidiano.net - Sondaggi: FdI sfiora il 30%, giù Pd e M5s. FI e Lega, è testa a testa

Roma, 12 novembre 2024 - In una settimana quante cose possono succedere e sì, determinare l’orientamento di voto. Dalle “toghe rosse” sul caso Albania alle “camicie nere” in marcia a Bologna fino al Donald Trump che col suo “America first” se ne torna alla Casa Bianca: dietro ogni evento e una sua connotazione semantica si nasconde un giudizio politico sui nostri rappresentanti politici e l’intenzione di voto. E a rivelarne l’orientamento di questa settimana è la fotografia scattata da Swg in cui Fratelli d'Italia arriva are il 30% mentre il Partito democratico scende al 22,1%. Ecco chi sceglierebbero gli italiani se si votasse oggi alle urne. Le intenzioni di voto L’orientamento di voto di questa settimana mostra un rafforzamento per alcuni dei principali partiti di maggioranza. Fratelli d'Italia registra un incremento dello 0,4%, seguita dallae da Alleanza Verdi e Sinistra che guadagnano rispettivamente lo 0,1% e lo 0,2%.