Lanazione.it - Rugby Valdarno e Rugby Mammut. Le gare del fine settimana

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Arezzo, 12 novembre 2024 – I ragazzi delprotagonisti del. Bella partita degli U14 contro la franchigia Sieci-Mugello. Tante mete e passi in avanti per un gruppo sempre più unito e che si sta davvero divertendo. 4 mete per ciascuna delle 2 squadre, ma poca precisione nelle trasformazioni per i ragazzi del. Il match è terminato 28-24 per i padroni di casa. Gli Under8 hanno invece giocato a Campi Bisenzio. Tanto divertimento per i piccoliche continuano il loro percorso di crescita e affrontano con tenacia ogni nuova avventura. Gli Under 10 erano impegnati a Le Sieci ei giovanissimi si sono molto divertiti. Inl'U18 ad Arezzo. Partita di cuore e grande atteggiamento in campo per i ragazzi insieme a Vasari Arezzo contro un avversario di valore come l'Unione di Firenze.