Roma, caos allenatore. Dybala in vacanza in Toscana?

(Adnkronos) – Mentre laè sempre più nel, Paulosi concede una gita fuori porta. L’argentino, grande assente nella partita persa contro il Bologna, è alle prese con l’ennesimo guaio fisico della sua stagione e non è stato convocato, per la seconda volta consecutiva, dal ct dell’Albiceleste Lionel Scaloni.sta sfruttando la sosta per ricaricare le batterie e farsi trovare pronto dal nuovogiallorosso. Con il casting dei Friedkin che è ancora in corso,sta infatti trascorrendo qualche giorno diin, in un resort di Montalcino. Ad apprenderlo è MontalcinoNews.com sulla base dei rumors che girano in terra di Brunello. Pauloè uno dei grandi temi di casa. In estate il suo ‘no’ all’Arabia Saudita aveva scatenato l’entusiasmo dei tifosi, ma quel gran rifiuto rischia di rivelarsi un boomerang.