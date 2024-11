Calciomercato.it - Rinnovo, sogno e 90 milioni: l’annuncio in diretta su Kvaratskhelia | ESCLUSIVO

Tiene banco il futuro di, i prossimi scenari che riguardano il georgiano al NapoliNapoli ancora in vetta alla classifica, alla nuova pausa per le nazionali, avendo conservato il primato grazie al pareggio di San Siro contro l’Inter. La squadra di Conte tiene botta e vuole provare a essere protagonista in Serie A fino alla fine, messaggi importanti mandati a tutta la concorrenza.e 90insu– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Del momento della squadra azzurra abbiamo parlato diffusamente sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso della prima puntata della nuova trasmissione ‘Napoli Zone’. Della quale è stato ospite il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze, con cui abbiamo parlato del suo connazionale