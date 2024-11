Ilfattoquotidiano.it - ‘Qui non è Nuova York’, un libro per chi ha voglia di capire come mai ha vinto Trump

Se dopo il risultato delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, avetedidi più di questo grande Paese Qui non èYork, l’ultimodi Maria Teresatto e Glauco Maggi, Neri Pozza, vi sarà di sicuro aiuto.tto e Maggi hanno dismesso i panni di esperta di innovazione tecnologica e di tendenze da oltreoceano lei e di analista di finanza lui, nonché di primo scopritore difuturo presidente americano già dagli inizi del 2016 (ci ha scritto due libri), per invitarci a seguirli, liberi ormai dagli impegni nei rispettivi giornali in due viaggi andata e ritorno, da Est a Ovest per 32.000 km negli Usa, in viaggio per conto non di Dio (Blues Brothers) ma dell’Istituto Italiano di Cultura. Avevo avuto modo di apprezzare la loro curiosità analitica quando a New York, in occasione di una delle Giornate della Lentezza, mi avevano indicato luoghi inconsueti da visitare, ma questa volta i nostri due giornalisti che a New York vivono da 25 anni, hanno deciso di prendere il largo abbandonando le gite fuori porta o le vacanze tradizionali, per solcare un paese ai più sconosciuto; a quanto pare anche ai corrispondenti dei quotidiani italiani che – con le ultime elezioni – hanno dimostrato di non saper intuire che cosa stesse per accadere.